В России должны приравнять криптовалюту к имуществу, чтобы правоохранительные органы могли расследовать уголовные дела по взяткам и хищениям, в которых фигурирует эта финансовая единица.
С таким призывом выступил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА "Новости".
"В частности, признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства является необходимым условием расследования уголовных дел, по которым цифровая валюта выступает, например, предметом взятки или хищения", — отметил глава СК.
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