Бастрыкин выступил за признание криптовалюты имуществом

В России должны приравнять криптовалюту к имуществу, чтобы правоохранительные органы могли расследовать уголовные дела по взяткам и хищениям, в которых фигурирует эта финансовая единица.

С таким призывом выступил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА "Новости".