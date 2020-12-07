В закон о методике расчёта МРОТ предлагают внести поправки

В закон о новой методике расчёта МРОТ и прожиточного минимума предлагается внести поправки.

Как сообщает портал business.ru, поправка коснётся минимального размера оплаты труда. Законотворцы предлагают внести в закон пункт, согласно которому МРОТ нельзя будет понизить ни при каких обстоятельствах. В частности, поправка предусматривает положение, согласно которому, размер МРОТ следующего года не может быть меньше размера прошлогоднего МРОТ.

Отмечается, что проект закона уже прошёл первое чтение в Госдуме, второе состоится 10 декабря. Поправки в законопроект прорабатывает Минтруд и иные ответственные ведомства. Кроме того, они рассматривались в минувшую пятницу во время заседаний рабочих групп Российской трёхсторонней комиссии.