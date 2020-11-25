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Окрылённые успехом ракеты Маска, США готовят санкции для Роскосмоса

Экономика

Российское космическое агентство "Роскосмос" может быть впервые подвергнуто санкциям США, "за компанию" с нашим Минобороны.

Окрылённые успехом ракеты Маска, США готовят санкции для Роскосмоса

Помимо Роскосмоса, предлагаемые санкции коснутся также Росатома и Федерального агентства по атомной энергии, как одной из 28 организаций авиационной, ракетно-космической, атомной, Приборостроительной и двигателестроительной промышленности.

По данным РИА Новости, которое ознакомилось с документом, предлагаемые меры также направлены на китайские компании, работающие с пекинскими военными.

Из всех предложенных санкций меры против Роскосмоса явно будут самыми значительными, поскольку космическая программа США уже довольно давно опирается на российские технологии:

  • с 2011 года и до начала этого года российский космический корабль "Союз" был для американцев единственным средством добраться до МКС;
  • американская пусковая система Atlas V также в значительной степени опирается на российскую космическую технику, а ее первая ступень работает на двигателе РД-180.

Напомним, в 2020 году Белый дом неоднократно ужесточал санкции против российских предприятий, как государственных, так и частных:

  • Главное для Вашингтона, конечно, — "прикрыть" "Северный поток-2", который США считают угрозой своей способности продавать сжиженный природный газ на европейский рынок.

По этому пункту "под раздачу" попали компании, занимающиеся прокладкой труб и страхованием проекта.

  • На этой неделе Вашингтон ввел ограничения в отношении трех российских компаний из-за предполагаемых нарушений американского законодательства о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Меры в отношении "Авиазапчасти", "Элекона" и группы "Нилко" посол России в США Анатолий Антонов назвал "дискриминационными".

" Нет никаких сомнений в том, что односторонние меры США направлены на "подрыв" экономического потенциала российских компаний", — сказал дипломат.

Автор: Ольга Лебедева
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