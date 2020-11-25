Окрылённые успехом ракеты Маска, США готовят санкции для Роскосмоса

Российское космическое агентство "Роскосмос" может быть впервые подвергнуто санкциям США, "за компанию" с нашим Минобороны.
Помимо Роскосмоса, предлагаемые санкции коснутся также Росатома и Федерального агентства по атомной энергии, как одной из 28 организаций авиационной, ракетно-космической, атомной, Приборостроительной и двигателестроительной промышленности.
По данным РИА Новости, которое ознакомилось с документом, предлагаемые меры также направлены на китайские компании, работающие с пекинскими военными.
Из всех предложенных санкций меры против Роскосмоса явно будут самыми значительными, поскольку космическая программа США уже довольно давно опирается на российские технологии:
Напомним, в 2020 году Белый дом неоднократно ужесточал санкции против российских предприятий, как государственных, так и частных:
По этому пункту "под раздачу" попали компании, занимающиеся прокладкой труб и страхованием проекта.
Меры в отношении "Авиазапчасти", "Элекона" и группы "Нилко" посол России в США Анатолий Антонов назвал "дискриминационными".
" Нет никаких сомнений в том, что односторонние меры США направлены на "подрыв" экономического потенциала российских компаний", — сказал дипломат.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.