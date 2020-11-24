США ввели санкции против трёх компаний из России. Под раздачу попали и два китайских предприятия.
Как сообщает rt.com, по мнению американцев, получившие бан компании нарушают законодательство Соединённых Штатов о нераспространении оружия массового уничтожения. Уведомление о пополнении санкционного списка разместил в реестре Госдеп.
Санкции коснулись таких предприятий, как АО "Авиазапчасть", компания Nilco Group и акционерное общество "Завод "Элекон" .
Отмечается, что помимо российских, в санкционный список включены две китайские компании.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.