США ввели санкции против трёх российских предприятий

США ввели санкции против трёх компаний из России. Под раздачу попали и два китайских предприятия.

Как сообщает rt.com, по мнению американцев, получившие бан компании нарушают законодательство Соединённых Штатов о нераспространении оружия массового уничтожения. Уведомление о пополнении санкционного списка разместил в реестре Госдеп.

Санкции коснулись таких предприятий, как АО "Авиазапчасть", компания Nilco Group и акционерное общество "Завод "Элекон" .

Отмечается, что помимо российских, в санкционный список включены две китайские компании.