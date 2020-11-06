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Суд Британии отложил решение по иску РФ к Украине о "деньгах Януковича"

Верховный суд Объединённого Королевства (UK) в Лондоне отложил решение по делу о бондах Украины на 3 миллиарда долларов на неопределенный срок из-за пандемии.

Суд Британии отложил решение по иску РФ к Украине о "деньгах Януковича"

Заём в виде облигаций предоставило правительство России в самом конце правления на Украине Виктора Януковича, по его просьбе в конце 2013 года. Новые власти Украины политизировали вопрос и заявили, что "раз Россия дала деньги Януковичу, то пусть с него и спрашивает". Минфин России подал на Украину в суд.

"Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в конце 2013 года в пользу РФ со ставкой купона 5 процентов годовых, что на тот момент было ниже рыночного уровня. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил по нему дефолт. Из-за этого долга Минфин РФ уже много лет судится с Украиной", — говорится в сообщении Минфина РФ.

Российское министерство надеется на непредвзятое решение спора британским судом.

"В связи с влиянием пандемии коронавируса на работу Верховного суда Великобритании сроки вынесения судом вердикта как по делу "Times Travel", так и по иску России к Украине являются неопределенными. Ожидаем, что Верховный суд Великобритании сохранит непредвзятый профессиональный подход при рассмотрении данного дела и примет беспристрастное неполитизированное решение по его существу ", — говорится в сообщении Минфина России.

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