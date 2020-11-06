Суд Британии отложил решение по иску РФ к Украине о "деньгах Януковича"

Верховный суд Объединённого Королевства (UK) в Лондоне отложил решение по делу о бондах Украины на 3 миллиарда долларов на неопределенный срок из-за пандемии.

Заём в виде облигаций предоставило правительство России в самом конце правления на Украине Виктора Януковича, по его просьбе в конце 2013 года. Новые власти Украины политизировали вопрос и заявили, что "раз Россия дала деньги Януковичу, то пусть с него и спрашивает". Минфин России подал на Украину в суд.

"Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в конце 2013 года в пользу РФ со ставкой купона 5 процентов годовых, что на тот момент было ниже рыночного уровня. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил по нему дефолт. Из-за этого долга Минфин РФ уже много лет судится с Украиной", — говорится в сообщении Минфина РФ.

Российское министерство надеется на непредвзятое решение спора британским судом.