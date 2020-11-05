После подведения итогов выборов в Соединённых Штатах Америки российскую национальную валюту ожидает турбулентность. При выборе Трампа рубль залихорадит сразу, при Байдене — чуть позже, полагает экономист.

Разнонаправленное движение российской валюты сохранится.

"Тенденция в колебаниях рубля сохранится независимо от итогов президентских выборов в США. С рублём, думаю, будет то же самое, что сейчас. Если действующий президент США Дональд Трамп победит, сразу будут колебания, если кандидат от демократов Джо Байден — чуть позже. Все находятся в ожидании, в том числе и доллар. Непонятно, как он себя поведет. Турбулентность будет в любом случае, но когда, пока неизвестно", — заявил директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР ДВФУ Александр Абрамов.