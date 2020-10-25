Глава Счётной палаты Алексей Кудрин посоветовал хранить сбережения в валюте, если к ним не планируется обращаться последующие несколько лет.
Если же на сбережения есть какие-либо планы в этот период, то лучше будет хранить их в рублях.
"Если у вас небольшие сбережения, то в целом можно оставаться пока в рублях, если вы будете обращаться к этим средствам. Если вы можете сберегать эти средства, запланировали сохранить больше чем на год-полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте", — советует чиновник.
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на события, происходившие во время и после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.