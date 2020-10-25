Кудрин дал совет, как хранить сбережения в ближайшие годы

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин посоветовал хранить сбережения в валюте, если к ним не планируется обращаться последующие несколько лет.

Если же на сбережения есть какие-либо планы в этот период, то лучше будет хранить их в рублях.