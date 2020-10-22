Финансист оценил влияние ключевой ставки Центробанка на экономику РФ

Понижение ключевой ставки Центробанк делал исключительно под политическим давлением со всех сторон. Фактически понижение этого показателя никак не сказалось на отечественной экономике, полагает эксперт.

Он считает, что на самом деле ключевая ставка не имеет того значения, которое склонны ей придавать.

"Всё дело в том, что ключевая ставка не играет той роли, которую ей приписывают. Она играет гораздо более скромную роль в российской экономике, чем принято считать. Когда Центральный банк РФ понижал ключевую ставку, он действовал под политическим давлением. На них давили со всех сторон и требовали понижения", — заявил агентству "Регнум" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Центробанк под давлением снижал ключевую ставку, но никаких изменений в отечественной экономике не произошло.