В белградском аэропорту анонсировали возобновление полётов между сербской и российской столицами.

"Прямое авиасообщение между Москвой и Белградом восстановлено. С октября осуществляются прямые рейсы дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Более полная информация о полётах весть в авиакомпаниях Air Serbia и "Аэрофлот", — сообщили в пресс-службе Белградского аэропорта Никола Тесла.

В белградском офисе продаж российской авиакомпании факт восстановления авиасообщения подтвердили, в сербской — опровергли.

"Да, у нас есть билеты на прямые рейсы по маршруту Белград — Москва. Рейсы осуществляются по четвергам и воскресеньям", — сообщила сотрудница одного из белградских офисов по продаже билетов компании "Аэрофлот".

"В связи с коронавирусом авиасообщение до сих пор не восстановлено. У Air Serbia пока нет рейсов в Россию. Рейсов пока не планируется до конца года из-за текущей ситуации", — заявили агентству ТАСС в Air Serbia.