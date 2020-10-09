Предприятиям Кубани стали ограничивать подачу газа

Коммунальным предприятиям Краснодарского края стали ограничивать подачу газа из-за общей задолженности свыше трёх миллиардов рублей.
"В Краснодарском крае ограничиваются поставки природного газа теплоснабжающим организациям (ТСО) в регионе в связи с ростом просроченной задолженности, размером свыше 3 млрд рублей.
Ограничения затронут 23 муниципальных образования, в том числе Краснодар, Анапу и Горячий Ключ. В последние недели существенной динамики в погашении долгов не зафиксировано, что делает реальным срыв сроков начала отопительного сезона", — говорится в сообщении компании "Газпром межрегионгаз Краснодар".
Самая сложная ситуация с платежами за газ возникла в теплосетях Ейского района Кубани.
"В январе-августе 2020 года компания подала в суды 164 исковых заявления о взыскании задолженности на сумму 1,8 млрд рублей. Наиболее сложная ситуация на Кубани сложилась в Ейском районе. Там МУП "Теплосети" задолжало "Газпрому" больше 300 млн рублей. Была прекращена подача газа в котельные второго микрорайона Ейска и около 5000 человек остались без горячей воды", — сообщила компания.
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