Предприятиям Кубани стали ограничивать подачу газа

Коммунальным предприятиям Краснодарского края стали ограничивать подачу газа из-за общей задолженности свыше трёх миллиардов рублей.

"В Краснодарском крае ограничиваются поставки природного газа теплоснабжающим организациям (ТСО) в регионе в связи с ростом просроченной задолженности, размером свыше 3 млрд рублей. Ограничения затронут 23 муниципальных образования, в том числе Краснодар, Анапу и Горячий Ключ. В последние недели существенной динамики в погашении долгов не зафиксировано, что делает реальным срыв сроков начала отопительного сезона", — говорится в сообщении компании "Газпром межрегионгаз Краснодар".

Самая сложная ситуация с платежами за газ возникла в теплосетях Ейского района Кубани.