Хованская призвала отозвать проект о всероссийской реновации

Депутат Госдумы Хованская призвала отозвать законопроект о реновации жилого фонда в регионах РФ.

Ранее сообщалось, что законопроект, внесённый в Госдуму группой сенаторов Совфеда, предлагает поправки, которые дают право регионам утверждать программы сноса и реконструкции многоквартирных домов.

"Этот проект не имеет права на существование. Он не защищает права граждан. Законопроект о всероссийской реновации, всё равно что военная операция", — сказала Председатель комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам Хованской, законопроект стоит стопроцентно на стороне застройщика, а интересы собственников жилья никак не учитываются.