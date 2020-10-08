Депутат Госдумы Хованская призвала отозвать законопроект о реновации жилого фонда в регионах РФ.
Ранее сообщалось, что законопроект, внесённый в Госдуму группой сенаторов Совфеда, предлагает поправки, которые дают право регионам утверждать программы сноса и реконструкции многоквартирных домов.
"Этот проект не имеет права на существование. Он не защищает права граждан. Законопроект о всероссийской реновации, всё равно что военная операция", — сказала Председатель комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По словам Хованской, законопроект стоит стопроцентно на стороне застройщика, а интересы собственников жилья никак не учитываются.
"Проект предполагает изъятие жилья у собственников, даже в том случае, если оно не является аварийным. Не уважают собственника и применяют процедуру изъятия, по существу, как бы они это ни маскировали. Против данного проекта выступают и архитекторы, и градостроители. Я давно с такой циничной позицией не сталкивалась. Застройщик — всё, собственник — ничто", — заявила Хованская, пояснив, что с собственниками жилья можно только договариваться.
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