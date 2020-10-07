Без льготной ипотеки кредиты на жильё будут давать под восемь процентов

До 1 ноября этого года получить кредит на покупку жилья по льготной ипотеке можно под 6,5 процента годовых. Если программу не продлят, стоимость этого вида займа может вырасти до восьми процентов.

"По нашей оценке, если программа льготной ипотеки не будет продлена, то мы будем где-то в районе 8% работать. Ипотека зависит не только от господдержки — очень сильно влияют реальные доходы граждан, макроэкономическая ситуация. Если мы будем двигаться по тому сценарию, который сегодня, то это будет где-то в районе 8-8,2% годовых", — сказал в интервью "Российской газете" министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Он проинформировал, что в правительстве идут консультации по поводу продления программы льготной ипотеки.