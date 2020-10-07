До 1 ноября этого года получить кредит на покупку жилья по льготной ипотеке можно под 6,5 процента годовых. Если программу не продлят, стоимость этого вида займа может вырасти до восьми процентов.
"По нашей оценке, если программа льготной ипотеки не будет продлена, то мы будем где-то в районе 8% работать. Ипотека зависит не только от господдержки — очень сильно влияют реальные доходы граждан, макроэкономическая ситуация. Если мы будем двигаться по тому сценарию, который сегодня, то это будет где-то в районе 8-8,2% годовых", — сказал в интервью "Российской газете" министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.
Он проинформировал, что в правительстве идут консультации по поводу продления программы льготной ипотеки.
"Дискуссия по этому поводу идёт. Она не завершена. Мы продолжаем консультации с министерством финансов и с Центральным банком. Договоренность была следующая: программа работает до ноября. 1 ноября мы оцениваем, что мы получили, какое количество кредитов выдано, насколько мы стимулировали рынок. И самое главное — какую оценку сами граждане дают этой программе. И после этого в правительстве будет обсуждение программы с выработанными предложениями", — сказал Якушев.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?