Мировые цены на нефть ускорили падение

Мировые цены на нефть падают в среднем на 5-6% на нефтяных биржах, согласно информации, предоставленной на вечер 1 октября.

"По состоянию на 18.02 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,96%, до 40,2 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 5,74%, до 37,91 доллара за баррель", — свидетельствуют данные торгов на бирже WTI.

Пессимизм инвесторов связан с тем, что добыча нефти в Ливии за короткое время выросла со 150 тысяч баррелей до 270 тысяч баррелей в сутки. Это увеличивает риск переизбытка сырья на рынке, полагают аналитики.