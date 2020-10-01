Мировые цены на нефть падают в среднем на 5-6% на нефтяных биржах, согласно информации, предоставленной на вечер 1 октября.
"По состоянию на 18.02 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,96%, до 40,2 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 5,74%, до 37,91 доллара за баррель", — свидетельствуют данные торгов на бирже WTI.
Пессимизм инвесторов связан с тем, что добыча нефти в Ливии за короткое время выросла со 150 тысяч баррелей до 270 тысяч баррелей в сутки. Это увеличивает риск переизбытка сырья на рынке, полагают аналитики.
"Падение котировок заметно ускорилось после публикации статистики по индексу деловой активности в США. Показатель в сентябре снизился до 55,4% при прогнозе роста до 56,4%. Эта статистика усиливает опасения инвесторов относительно состояния мировой экономики, которая, не успев оправится от коронавируса, находится под угрозой возникновения второй волны заражений", — считают аналитики, высказавшие своё мнение агентству "Рейтер".
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".