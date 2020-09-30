Видный представитель "Единой России" в Госдуме предложил парламентариям не голосовать за проект бюджета, если не будет увеличено финансирование сельских территорий.
"Финансирование в пять раз меньше. Я посчитал. Это в расчете на один населённый пункт России составляет 200 тысяч рублей в год. Это примерно зарплата заведующего сельским клубом. Разве можно на такие деньги оживить жизнь в сельских территориях? Конечно, нет", — сказал вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев на правительственном часе с участием министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.
Гордеев призвал депутатов нижней палаты российского парламента проявить характер и не голосовать за бюджет.
"Предлагаю депутатам поддержать многонациональный российский народ, проявить характер и не голосовать за бюджет, если он не будет содержать в себе параметры финансирования госпрограммы", — призвал заместитель председателя нижней палаты, который курирует в Думе вопросы сельского хозяйства.
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