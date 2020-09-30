Куратор сельского хозяйства в Госдуме призвал не голосовать за бюджет

Видный представитель "Единой России" в Госдуме предложил парламентариям не голосовать за проект бюджета, если не будет увеличено финансирование сельских территорий.

"Финансирование в пять раз меньше. Я посчитал. Это в расчете на один населённый пункт России составляет 200 тысяч рублей в год. Это примерно зарплата заведующего сельским клубом. Разве можно на такие деньги оживить жизнь в сельских территориях? Конечно, нет", — сказал вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев на правительственном часе с участием министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Гордеев призвал депутатов нижней палаты российского парламента проявить характер и не голосовать за бюджет.