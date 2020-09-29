Две страны подписали коммерческих контрактов и соглашений на сумму свыше 700 млн долларов.
"Итогом этой работы в рамках форума стало подписание порядка 70 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов долларов. Документы будут способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, а также обеспечат реализацию программ и договоров социально-гуманитарной сфере", — заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам VII Форума регионов России и Белоруссии.
Он проинформировал, что принят проект итогового документа, который будет дополнен с учетом мнений участников форума.
"В проекте итогового документа отражены намерения двух стран противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, попыткам манипуляции так называемой постправдой. Особое внимание акцентировано на сохранении мира, независимости и безопасности, а также необходимости патриотического воспитания молодого поколения", — сказал премьер Белоруссии.
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