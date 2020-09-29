Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
"Ростов" продаст Шомуродова "Дженоа" за 9 млн евро
В Telegram добавят нативные комментарии
Макрон не смог выговорить фамилию Тихановской
Мария Шукшина обратилась к Путину с жалобой на ток-шоу о звёздах
В Краснодарском крае мужчина хотел сбыть шесть килограммов наркотиков
Гассиев дебютирует в тяжёлом весе 31 октября
Путин планирует сделать прививку от коронавируса
Зюганов прокомментировал обыски у Левченко
Кроссовки повышают риск травм - исследование

Россия и Белоруссия подписали контракты на 700 млн долларов

Две страны подписали коммерческих контрактов и соглашений на сумму свыше 700 млн долларов.

Россия и Белоруссия подписали контракты на 700 млн долларов

"Итогом этой работы в рамках форума стало подписание порядка 70 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов долларов. Документы будут способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, а также обеспечат реализацию программ и договоров социально-гуманитарной сфере", — заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам VII Форума регионов России и Белоруссии.

Он проинформировал, что принят проект итогового документа, который будет дополнен с учетом мнений участников форума.

"В проекте итогового документа отражены намерения двух стран противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, попыткам манипуляции так называемой постправдой. Особое внимание акцентировано на сохранении мира, независимости и безопасности, а также необходимости патриотического воспитания молодого поколения", — сказал премьер Белоруссии.

Последние материалы
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
В Telegram добавят нативные комментарии
Макрон не смог выговорить фамилию Тихановской
Как российская экономика вернулась к своим нулям
В Краснодарском крае мужчина хотел сбыть шесть килограммов наркотиков
Мария Шукшина обратилась к Путину с жалобой на ток-шоу о звёздах
Гассиев дебютирует в тяжёлом весе 31 октября
Путин планирует сделать прививку от коронавируса
Зюганов прокомментировал обыски у Левченко
Кроссовки повышают риск травм - исследование
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту

Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".

Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту
Шэрон Стоун: не американцам судить Россию и её мудрого президента
Интересные Новости
Шэрон Стоун: не американцам судить Россию и её мудрого президента
Российский шоу-бизнес
Кудрявцева назвала гонорар за съёмки в шоу "Секрет на миллион"
Бывший СССР
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Василий Амирджанов "Глубинное государство" объявило мистическую войну Василий Амирджанов Любовь Степушова Турция начала войну в Карабахе. Что делать России? Любовь Степушова Усам Оздемиров Грядет ли в Европе четвертый рейх? Усам Оздемиров
Комментарии
Возможна ли революция в России после Казахстана
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Следом за Хабаровском — Иркутск? КПРФ обещает жесткий ответ
Конфликт в Карабахе приведет к русско-турецкой войне?
Конфликт в Карабахе приведет к русско-турецкой войне?
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Конфликт в Карабахе приведет к русско-турецкой войне?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Конфликт в Карабахе приведет к русско-турецкой войне?
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Песков: у Путина сегодня напряжённый рабочий день
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Прогноз-2021: ядерный теракт, голод и война
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Определена линия защиты Олега Пулатова в деле MH17
Ориентиры будущего: Украине поставили в пример Уругвай
Прогноз-2021: ядерный теракт, голод и война
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников