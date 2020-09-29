Россия и Белоруссия подписали контракты на 700 млн долларов

Две страны подписали коммерческих контрактов и соглашений на сумму свыше 700 млн долларов.

"Итогом этой работы в рамках форума стало подписание порядка 70 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов долларов. Документы будут способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, а также обеспечат реализацию программ и договоров социально-гуманитарной сфере", — заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам VII Форума регионов России и Белоруссии.

Он проинформировал, что принят проект итогового документа, который будет дополнен с учетом мнений участников форума.