Россельхознадзор запретил поставки в Россию, а также транзит из Люксембурга через территорию РФ крупного и мелкого рогатого скота из этой страны.
"Россельхознадзор с 24 сентября 2020 года ввёл временный запрет на поставки скота из Люксембурга в Россию в связи с ухудшением ситуации с блютангом (катаральной лихорадкой). Также запрещается транзит из Люксембурга через территорию РФ крупного и мелкого рогатого скота и восприимчивых видов животных)", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Запрещён ввоз из Люксембурга и транзит любых видов животных не только скота, но и цирковых и зоопарковых млекопитающих.
"Запрет касается крупного и мелкого рогатого скота, животных, восприимчивых к блютангу, верблюдов и другие представители семейства верблюжьих (ламы, альпаки, викуньи), а также эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота", — проинформировал Роспотребнадзор.
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