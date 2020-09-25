У животных из Люксембурга нашли блютанг и запретили ввоз в Россию

Россельхознадзор запретил поставки в Россию, а также транзит из Люксембурга через территорию РФ крупного и мелкого рогатого скота из этой страны.

"Россельхознадзор с 24 сентября 2020 года ввёл временный запрет на поставки скота из Люксембурга в Россию в связи с ухудшением ситуации с блютангом (катаральной лихорадкой). Также запрещается транзит из Люксембурга через территорию РФ крупного и мелкого рогатого скота и восприимчивых видов животных)", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Запрещён ввоз из Люксембурга и транзит любых видов животных не только скота, но и цирковых и зоопарковых млекопитающих.