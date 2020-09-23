Россияне стали откладывать деньги на непредвиденные обстоятельства

Четверть россиян никак не контролирует свои расходы, а почти половина участников опроса призналась, что делает это иногда.

"Каждый четвертый россиянин регулярно откладывает часть зарплаты в сбережения. 13% респондентов делают накопления несколько раз в год, когда получают премии на работе. Столько же участников исследования ответили, что копят только на конкретную цель, например, на отпуск или крупную покупку. 54% опрошенных деньги не откладывают", — говорится в совместном исследовании сервиса "Работа.Ру" и НПФ Сбербанка.

Каждый четвёртый участник опроса вообще никак не контролирует расходы, а каждый седьмой откладывает деньги на непредвиденные обстоятельства.