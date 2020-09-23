Московская биржа ограничила торговлю акциями "Яндекса"

Московская биржа объявила о специальном режиме торговли акциями отечественной интернет-компании "Яндекс".

"Московская биржа с 12:13 мск ведет торги обыкновенными акциями "Яндекса" в виде дискретного аукциона — специального режима, который заменяет приостановку торгов в случае значительного изменения котировок. Дискретный аукцион по бумагам "Яндекса" объявлен в связи с их ростом более чем на 20% в течение десяти минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня", — говорится в сообщении Мосбиржи.

Рост стоимости акций идёт несмотря на заявление Олега Тинькова, что сделка с "Яндексом" будет слиянием, а не продажей интернет-компании банка "Тинькофф". Сама же сделка пока на стадии обсуждения.