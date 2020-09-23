Московская биржа объявила о специальном режиме торговли акциями отечественной интернет-компании "Яндекс".
"Московская биржа с 12:13 мск ведет торги обыкновенными акциями "Яндекса" в виде дискретного аукциона — специального режима, который заменяет приостановку торгов в случае значительного изменения котировок. Дискретный аукцион по бумагам "Яндекса" объявлен в связи с их ростом более чем на 20% в течение десяти минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня", — говорится в сообщении Мосбиржи.
Рост стоимости акций идёт несмотря на заявление Олега Тинькова, что сделка с "Яндексом" будет слиянием, а не продажей интернет-компании банка "Тинькофф". Сама же сделка пока на стадии обсуждения.
"Стоимость бумаг "Яндекса" растёт на фоне новостей о договоренности компании с TCS Group — головной структурой банка "Тинькофф" — о покупке кредитной организации. Сумма сделки составит $5,48 млрд, или $27,64 за акцию банка. В "Яндексе" 22 сентября подтвердили, что компания ведёт переговоры с TCS Group о возможной покупке 100% банка "Тинькофф", — пояснили на Мосбирже.
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