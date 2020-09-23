Навальный для США - инструмент для остановки "Северного потока-2"

США упорно работают над тем, чтобы так называемое "дело Алексея Навального" подольше оставалось на повестке дня, поскольку видят в нём способ помочь блокировать строительство газопровода "Северный поток-2".

Так считает глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, Вашингтон хочет заблокировать "Северный поток-2", чтобы помешать Москве эффективно поставлять газ на континент, тем самым увеличивая спрос на американский сжиженный природный газ (СПГ) в европейских государствах.

Напомним, что в настоящее время Россия — основной поставщик природного газа в страны Европы, и трубопровод под Балтийским морем нужен для прямых поставок голубого топлива непосредственно в Германию. Проект уже выполнен более чем на 90 %.

"Для Вашингтона крайне важно остановить этот проект, — сказал Нарышкин. — И раздуваемая шумиха вокруг, якобы, "отравления" оппозиционера Навального, стала поводом для прекращения строительства "Северного потока-2".

Несмотря на давление США, глава СВР выразил надежду, что ЕС будет опираться на здравый смысл перед "холодной зимой" и сравнил предлагаемую остановку "Северного потока-2 " с "отрезанием носа назло соседу"."

К слову, Соединенные Штаты уже давно выступают против этого газопровода, заявляя, что он "подорвет общую энергетическую безопасность и стабильность Европы", но многие считают, что истинные мотивы Вашингтона — экономические.