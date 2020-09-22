Банки будут начислять зарплату по номеру телефона

Несколько крупнейших российских банков в ближайшее время начнут начислять зарплату через Систему быстрых платежей, используя номер мобильного телефона клиента.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Сейчас Банк России разрабатывает единый сервис для всех банков, через который можно будет начислять зарплату, используя Систему быстрых платежей.