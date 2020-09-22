Несколько крупнейших российских банков в ближайшее время начнут начислять зарплату через Систему быстрых платежей, используя номер мобильного телефона клиента.
Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Сейчас Банк России разрабатывает единый сервис для всех банков, через который можно будет начислять зарплату, используя Систему быстрых платежей.
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