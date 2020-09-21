На Сахалине сорвали срок строительства аэровокзала

В Южно-Сахалинске расторгли контракт с местной строительной компанией, поскольку она сорвала сроки сдачи нового аэровокзала аэропорта Хомутово.

"Готовность нового аэровокзального комплекса составляет менее 60 процентов. Решение о расторжении контракта в одностороннем порядке вызвано многочисленными нарушениями со стороны подрядчика. Отставание в строительстве аэровокзального комплекса зафиксировано свыше чем по 40 позициям. Сроки неисполнения работ составляют от 60 дней до более 12 месяцев. Подрядчик затягивал устранение выявленных строительным контролем ошибок и содержал объект в неудовлетворительном состоянии ", — говорится в сообщении на сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

Правительство региона также установило, что подрядчик задерживал зарплату рабочим-строителям.