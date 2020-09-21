Курс евро поднялся выше 90 рублей

Курс евро впервые с 8 сентября этого года поднялся выше 90 рублей, курс американской валюты впервые с 9 сентября поднялся выше 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

"Курс рубля после небольшого укрепления к доллару на старте торгов перешёл к снижению по отношению к американской валюте и усилил снижение по отношению к евро вслед за дешевеющей стоимостью нефти Brent. На этом фоне доллар поднялся выше 76 рублей впервые с 9 сентября, евро — выше 90 рублей впервые с 8 сентября", — говорится в сообщении Московской биржи.

В сообщении отмечается, что в сделках с расчётами на завтра европейская и американская валюты продолжили рост.