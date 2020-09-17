На что Белоруссия потратит деньги России, предположил финансист

Лукашенко заявил, что из 1,5 млрд долларов российского кредита 1 млрд пойдёт на рефинансирование долга перед РФ. В этом году Белоруссия должна оплатить по внешним долгам 1,6 млрд долларов.

"Внешний долг Беларуси составляет порядка 18 млрд долларов. В этом году Белоруссия должна заплатить 3,6 млрд, 2 млрд она уже оплатила. И вот как раз те самые российские 1,6 млрд и пойдут на погашение недостающей части того долга. По крайней мере первый транш размером в 1 млрд — точно", — считает профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт полагает, что белорусские долговые перспективы вряд ли можно назвать позитивными.