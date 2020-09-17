Лукашенко заявил, что из 1,5 млрд долларов российского кредита 1 млрд пойдёт на рефинансирование долга перед РФ. В этом году Белоруссия должна оплатить по внешним долгам 1,6 млрд долларов.
"Внешний долг Беларуси составляет порядка 18 млрд долларов. В этом году Белоруссия должна заплатить 3,6 млрд, 2 млрд она уже оплатила. И вот как раз те самые российские 1,6 млрд и пойдут на погашение недостающей части того долга. По крайней мере первый транш размером в 1 млрд — точно", — считает профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Эксперт полагает, что белорусские долговые перспективы вряд ли можно назвать позитивными.
"Во-первых, на рост долгов будет влиять снижение ВВП. С января по август он снизился на 35,9 млрд долларов. Снизился и объем промышленного производства. Вероятно, это связано с последствием пандемии и в целом с проблемами в экономике. Также усугубляет ситуацию и снижение валютных поступлений от экспорта. Некоторый оптимизм можно выразить относительно сельского хозяйства страны. Оно выросло на 7,9%. Если бы белорусская экономика более рационально использовала свои ресурсы, то стране было бы проще отдавать долги", — резюмировала профессор Финогенова.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.