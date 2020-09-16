50 станций подзарядки электромобилей будет создано частными компаниями на активно используемых общественных местах в Новосибирске.

"Сейчас в Новосибирске насчитывается около 500 электромобилей и их количество будет увеличиваться, поэтому для них необходимо создавать инфраструктуру. В городе работает три станции подзарядки, ещё одна будет запущена в ближайшие дни. Частные инвесторы планируют создать около 50 зарядок для электромобилей в общественных местах в Новосибирске. Станции разместятся возле торговых центров и на крупных парковках", — рассказал представитель мэрии Новосибирска Александр Люлько.