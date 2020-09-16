50 станций подзарядки электромобилей будет создано частными компаниями на активно используемых общественных местах в Новосибирске.
"Сейчас в Новосибирске насчитывается около 500 электромобилей и их количество будет увеличиваться, поэтому для них необходимо создавать инфраструктуру. В городе работает три станции подзарядки, ещё одна будет запущена в ближайшие дни. Частные инвесторы планируют создать около 50 зарядок для электромобилей в общественных местах в Новосибирске. Станции разместятся возле торговых центров и на крупных парковках", — рассказал представитель мэрии Новосибирска Александр Люлько.
Планируется, что производством заправочных станций займётся новосибирский завод, который сейчас производит аккумуляторы большой ёмкости.
"Установка заправочных станций включена в программу "Умный город", которая предполагает развитие дорожного строительства, транспорта, экологии, доступной среды, смарт-технологии в ЖКХ, энергоэффективности. Программа включена в нацпроект "Жилье и городская среда". Объём финансирования превышает 1 трлн рублей", — проинформировал Люлько.
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