Доходы россиян не вернутся к докризисному уровню

Российское правительство намерено рассмотреть новые прогнозы Минэкономразвития для экономики страны.

Речь идет об обновленном социально-экономическом прогнозе Минэкономразвития (МЭР) до 2023 года. Эксперты считают, что обвал в текущем году будет не такой глубокий, и скоро в реалии страны вернется понятие экономического роста.

Тем не менее, в 2023 году Россия так и не вернется к уровню доходов населения докризисного 2013 года (последнего года "тучного" периода).

Фактически, в 2023 году доходы населения будут ниже уровня показателей десятилетней давности на 3-5% в зависимости от сценария.

В ведомстве Максима Решетникова пришли к выводу, что текущая ситуация в экономике не требует новых мер поддержки населения и бизнеса, кризис не приобрел системного характера.

То есть проблемы коснулись предприятий малого и среднего бизнеса в ряде отраслей, а сложная экономическая ситуация не перешла в кризис неплатежей.

Что касается экономического роста:

в 2021-м году он достигнет в России 3,3%;

в 2022-м — 3,4%,

в 2023-м — всего 3%.

В базовом сценарии прописано, что реальные располагаемые доходы населения сократятся в этом году на 3%. При этом по данным Росстата, во втором квартале 2020-го реальные располагаемые доходы населения сократились на 8%.

По этому поводу аналитик компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк высказал мнение, что исходный расчет был скорректирован в связи с такими факторами, как быстрое восстановление нефтяных котировок, рекордный объем денежной ликвидности в глобальной экономике и более ранний, чем предполагалось, рост потребительского спроса.

К тому же, с учетом того, какие баснословные деньги правительство влило в экономику, нужно ждать улучшений показателей, считает доцент Российского экономического университета Ольга Лебединская.

Согласно расчетам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, реальные располагаемые доходы населения во втором квартале были ниже среднеквартального значения докризисного 2013-го почти на 13%.

В 2014 году доходы населения начали сокращаться. По сути, вернуться к показателям 201 года не получится, поэтому можно считать, что кризис доходов в стране длится уже почти десять лет.

Собственно, правительство не рассматривает новых мер поддержки бизнеса и населения. По оценке Минэкономразвития, экономика пережила коронавирусный кризис лучше, чем ожидалось, и дополнительная помощь не требуется.

Ранее помощник президента Максим Орешкин заявил, что дальше бизнес должен восстанавливаться самостоятельно без новых мер помощи.

Министерство экономразвития ожидает, что в последующие годы экономика России перейдет к росту: в 2021 году ВВП будет расти на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%.

Возвращение ВВП к докризисным значениям ожидается в третьем квартале 2021 года. Улучшен прогноз и по другим показателям, в частности, рубль в 2020–2021 годах будет крепче, чем планировалось в мае, а нефть — дороже.

Кроме того, министерство улучшило свои оценки по реальным доходам населения и зарплате, потребительскому спросу и инвестициям.

Также Минэкономразвития скорректировало в сторону улучшения оценку спада промпроизводства и ожидает не такого глубокого снижения показателей экспорта и импорт, резюмировали в телеграм-канале "Банкста".