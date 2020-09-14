Иордания открылась для международного туризм и разделила в страны приезда на три группы, в зависимости от распространения в них коронавируса.
"Иордания перезапустила въездной туризм. Право въезда в страну через международный аэропорт Аммана получили граждане 43 государств, которые разделили на три группы: "красную", "желтую" и "зеленую". Вне зависимости от категории группы, все иностранные туристы должны предъявлять на въезде отрицательный тест на COVID-19, имеющий срок действия не более 72 часов. Также необходимо пройти еще один тест по прибытии, стоимость которого состляет 56 долларов", — сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В Иордании россиян обяжут носить электронные браслеты, по которым местные власти будут отслеживать туристов.
"Все путешественники должны заполнить онлайн декларацию о поездке в Иорданию, установить приложение Aman. jo на свое мобильное устройство, предоставить доказательства о проживании в стране отправления не менее 14 дней и предъявить туристическую страховку, покрывающую COVID-19. Туристов из стран "красной группы", к которой отнесена Россия, ждут самые жёсткие условия: помимо теста на COVID-19 и карантина, их обяжут носить электронные браслеты с функцией отслеживания", — отметили в АТОР.
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