В столичной мэрии рассказали, как изменилась средняя зарплата в Москве

Средняя зарплата в Москве выросла на 3,5 процента за восемь месяцев текущего года. Об этом заявил заместитель столичного мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям.

"Средняя заработная плата, если мы посмотрим даже в реальном выражении, выросла за прошедшие восемь месяцев на 3,5%", — сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала РБК.

Уровень безработицы в Москве по сравнению с мировыми показателями остаётся одним из самых низких, заявил заммэра.