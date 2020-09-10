Средняя зарплата в Москве выросла на 3,5 процента за восемь месяцев текущего года. Об этом заявил заместитель столичного мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям.
"Средняя заработная плата, если мы посмотрим даже в реальном выражении, выросла за прошедшие восемь месяцев на 3,5%", — сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала РБК.
Уровень безработицы в Москве по сравнению с мировыми показателями остаётся одним из самых низких, заявил заммэра.
"Уровень безработицы в Москве остается одним из самых низких по сравнению с мировыми показателями. Этого удалось достичь благодаря своевременным мерам поддержки, оказанным правительством России. Помимо этого, эпидемиологи правильно спрогнозировали развитие ситуации с коронавирусом, и по итогу предприятия в Москве открывались достаточно быстро, — сказал Ефимов.
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