Центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) за полгода выявил значительное число фактов введения в заблуждение клиентов кредитных учреждений.
"За первое полугодие только центральнй аппарат ФАС выдал 11 предупреждений недобросовестной конкуренции на рынке банковских услуг. Например, до клиентов не доводится информация о не начислении процентов с определенного остатка средств. Потребители также получают неполную, противоречащую информацию на сайте банка о его действующих тарифах. Выявили нарушения при оформлении вкладов с плавающей процентной ставкой, зафиксировали неинформирование потенциальных клиентов об ограничениях при получении кэшбэков по банковским картам", — рассказал заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров на съезде Ассоциации банков России (АБР).
ФАС известны случаи, когда на сайтах банков укрывается информации, которая по закону должна быть открытой и доступной.
"Есть случаи, когда банки сравнивают свои услуги и конкурентов, создавая впечатление своего превосходства. Некоторые заявляли о наличии в уставном капитале госучастия, при этом снижая обещанную максимальную процентную ставку. Другие предлагают клиентам закрывать банковские вклады, размещать деньги на накопительных счетах, обещая завышенные проценты, но не выполняют этого", — рассказал Кашеваров.
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