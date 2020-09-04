Антимонопольщики объяснили, как банки вводят в заблуждение россиян

Центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) за полгода выявил значительное число фактов введения в заблуждение клиентов кредитных учреждений.

"За первое полугодие только центральнй аппарат ФАС выдал 11 предупреждений недобросовестной конкуренции на рынке банковских услуг. Например, до клиентов не доводится информация о не начислении процентов с определенного остатка средств. Потребители также получают неполную, противоречащую информацию на сайте банка о его действующих тарифах. Выявили нарушения при оформлении вкладов с плавающей процентной ставкой, зафиксировали неинформирование потенциальных клиентов об ограничениях при получении кэшбэков по банковским картам", — рассказал заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров на съезде Ассоциации банков России (АБР).

ФАС известны случаи, когда на сайтах банков укрывается информации, которая по закону должна быть открытой и доступной.