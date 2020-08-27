Forbes назвал десять самых богатых женщин России

Журнал "Форбс" составил список самых богатых женщин России. Несмотря на вызванный пандемией кризис, общее состояние присутствующих в рейтинге россиянок установило рекорд в 10,7 млрд долларов.

"На первом месте расположилась президент компании Inteco Management Елена Батурина. На втором месте в рейтинге находится основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, ее состояние составляет 1,1 миллиарда долларов. Дочь совладельца "Лукойла" миллиардера Леонида Федуна Екатерина Федун дебютировала в рейтинге с третьего места. Ее доход достиг 700 миллионов долларов", - говорится в публикации.

Четвёртое и пятое места рейтинга делят супруги богатых россиян — частный инвестор Татьяна Ковальчук и Елена Рыболовлева. Они заработали по 600 млн долларов. Шестое и седьмое места разделили акционер компании "Прогресс" Ольга Белявцева и дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия. У обеих доход по 500 млн долларов.

Восьмое место — у зампреда правления "Новатэка" Татьяны Кузнецовой (450 миллионов долларов). Девятое и десятое места с доходом в 400 млн долларов у Евгении Гурьевой, которой принадлежит пакет акций "Фосагро" и Натальи Луценко, совладелицы группы компаний "Содружество".