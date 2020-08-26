Кто останется без кредитов: Минфин вводит новые правила

Министерство финансов пересмотрело политику внешних займов по отношению к нескольким странам. В их число вошли Куба, Венесуэла, Армения и Республика Белоруссия. Им больше не будут предоставляться двусторонние займы на общих основаниях.

Однако исключения возможны. Так, например, если правительство РФ посчитает нужным выдать кредит одной из перечисленных стран, Министерство иностранных дел должно будет предоставить Минфину веские обоснования для этого.