В Минпромторге не хотят отдавать фермерам 20% торговых мест

Минпромторг РФ не поддержал инициативу предоставления фермерам в регионах не менее 20 процентов торговых мест под мобильные торговые объекты.

"Минпромторг России считает нецелесообразным законодательное закрепление на федеральном уровне доли нестационарных торговых объектов, используемых для реализации продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, в общем количестве нестационарных торговых объектов. Органы государственной власти регионов и местное самоуправление вправе самостоятельно определять долю с учетом анализа складывающейся ситуации в области торговли, агропромышленного комплекса и потребностей населения", — проинформировал статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По данным Росстата, в настоящее время в России функционирует 945 рынков, в 2007 году их было 5892.