Экономист Владимир Григорьев дал прогноз по курсу рубля до конца года

Рубль будет слабеть до конца года, однако резкого падения не будет, считает экономист.

"Во-первых, резко снизились поступления в страну валютной выручки. В связи с тем, что произошло на рынке нефти и газа в первом и во втором кварталах, доходы от продажи углеводородов резко упали. А когда падает приток иностранной валюты, всегда слабеет валюта национальная. Второй момент связан с тем, что в целом выросли риски на финансовых рынках, и международные инвесторы предпочитают меньше рисковать, поэтому рублевые инструменты мало кто покупает. Последние торги Минфина по продаже облигаций федерального займа пришлось вообще аннулировать из-за того, что отсутствовали заявки. Источника поддержки у рубля тоже нет", — рассказал кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Он считает, что все перечисленные факторы будут давить на рубль и потому национальная валюта будет слабеть, но не резко.