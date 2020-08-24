Счётная палата нашла нарушения в работе Росимущества

Из-за низкого спроса и неудовлетворительного качества торгов продажа акций госпредприятий стала самой низкой за последние три года. Об этом сообщило ведомство Алексея Кудрина.

"Исполнение программы приватизации по продаже пакетов акций в 2020 году оказалось самым низким за три года. Большинство объявленных торгов признаны несостоявшимися, приватизация части пакетов была приостановлена", — говорится в материалах Счётной палаты РФ по итогам проверки Росимущества.

Счётная палата также нашла нарушения в региональных управлениях ведомства. При распределении доходов от дивидендов госпредприятий их необоснованно начислили госкорпорации.

"Отдельные территориальные органы Росимущества необоснованно зачисляли на лицевые счета администраторов доходов дивиденды, поступившие от семи акционерных обществ, по которым права акционера-участника — Российской Федерации — переданы госкорпорации "Ростех" и Минтрансу России. Общая сумма составила почти 653 млн рублей", — сообщили В СП РФ.

При ведении реестра имущества аудиторы СП также наши нарушения. В частности, значительный массив федерального имущества, на которое не оформлены права.