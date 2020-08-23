Сбербанк выдал кредит в несколько миллиардов рублей группе компаний "Абрау-Дюрсо". Деньги планируют использовать для развития и модернизации компании. В частности, на приобретение агрофирмы "Юбилейная".
"В этом году приоритетной задачей для нас является наращивание собственной сырьевой базы. И приобретение активов хозяйства "Юбилейной" станет ключевым шагом в данном направлении. Благодаря сделке общая площадь виноградопригодных земель ГК "Абрау-Дюрсо" почти удвоится и достигнет 6,5 тыс. га", — прокомментировал президент компании Павел Титов.
Медики обнаружили у российского политика Алексея Навального абстинентное состояние, осложнённое судорожным синдромом.