Сбербанк выдал внушительный кредит "Абрау-Дюрсо"

Сбербанк выдал кредит в несколько миллиардов рублей группе компаний "Абрау-Дюрсо". Деньги планируют использовать для развития и модернизации компании. В частности, на приобретение агрофирмы "Юбилейная".