В Германии запущен эксперимент, в ходе которого группа граждан будет получать ежемесячно определенную сумму денег. Исследование продлится несколько лет. Единственные условия участия в нем — немецкое гражданство и достижение совершеннолетнего возраста.
"Мы хотим знать, что произойдет с поведением и настроем людей, и может ли подобный доход помочь справиться с текущими проблемами нашего общества", — сказал Майкл Бомайер, представитель ассоциации "Мой основной доход", координирующий проект.
Медики обнаружили у российского политика Алексея Навального абстинентное состояние, осложнённое судорожным синдромом.