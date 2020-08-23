В Германии проводится новый социальный эксперимент с раздачей денег

В Германии запущен эксперимент, в ходе которого группа граждан будет получать ежемесячно определенную сумму денег. Исследование продлится несколько лет. Единственные условия участия в нем — немецкое гражданство и достижение совершеннолетнего возраста.