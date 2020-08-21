Роскачество нашло фальсификат на российском рынке вина, контрафактных напитков почти нет, потому что сфера стала жёстко регулироваться государством.
"Когда мы говорим о контрафакте, мы подразумеваем продукцию, выпущенную на рынок нелегально, без уплаты налогов, акцизов и других платежей. Стоит отметить, что винный рынок жестко контролируется Росалкогольрегулированием и системой ЕГАИС, именно поэтому на винном рынке мы не видим контрафактной продукции. Зато присутствует фальсификат — продукция, которая произведена не из того сырья, которое указано на этикетке. За этим нужно следить, в идеале это должна быть четкая система прослеживаемости сырья, которого, кстати говоря, сейчас на рынке дефицит", — рассказал заместитель руководителя Роскачество Илья Лоевский.
При исследовании отечественного винного рынка Роскачество определило 200 млн литров виноматериала. Этого объёма явно не хватает для производимого в России вина, считают специалисты.
"Это зона риска с точки зрения фальсификаций. Проблема требует активного межведомственного взаимодействия", — заключил Лоевский.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.