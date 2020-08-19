Делягин Михаил предрёк "чёрный сентябрь" России и всему миру

Человечество входит в режим мощнейшей турбулентности. Сентябрь 2020 года должен стать роковым для всего мира и России, заявил экономист Михаил Делягин.

"Сентябрь должен стать роковым для всего мира и России в частности. Именно в этом месяце будет решаться дальнейшая судьба как минимум нескольких крупных стран северного полушария, а как максимум — конструкции всего западного мира, куда входит и наша страна. Причиной всему — происходящие сегодня в мире события и увеличивающееся социально-экономическое расслоение", — заявил научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

Ранее ученый заявил, что "коронакризис" нанёс российской экономике непоправимый удар.