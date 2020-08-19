Человечество входит в режим мощнейшей турбулентности. Сентябрь 2020 года должен стать роковым для всего мира и России, заявил экономист Михаил Делягин.
"Сентябрь должен стать роковым для всего мира и России в частности. Именно в этом месяце будет решаться дальнейшая судьба как минимум нескольких крупных стран северного полушария, а как максимум — конструкции всего западного мира, куда входит и наша страна. Причиной всему — происходящие сегодня в мире события и увеличивающееся социально-экономическое расслоение", — заявил научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.
Ранее ученый заявил, что "коронакризис" нанёс российской экономике непоправимый удар.
"Экономика России после удара коронабесия уже не встанет. Она сейчас пытается встать на четвереньки, но не более того. И единственный способ, если мы не развиваем экономику, то единственный способ подстёгивать её или хотя бы поддерживать — это девальвация рубля. Другое дело, что доллар может упасть сильнее рубля", — цитирует экономиста НСН.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.