В Тольятти назвали базовую стоимость российского электромобиля Zetta

До конца года в Тольятти Самарской области планируют начать серийный выпуск отечественного электромобиля компании Zetta с одноимённым названием. Сейчас на производстве идёт опытно-промышленная сборка.

"Базовая версия в расчете бизнес-плана у нас 550 тысяч рублей на продажу. Эта версия при 10 кВт/час в экологическом режиме рассчитана на 180 км пробега без подзарядки. Китайские электромобили при этой же стоимости, причем уже с учетом субсидирования, пробегают до 100 км", — рассказал генеральный директор предприятия "Zetta" Денис Щуровский.

Цель проекта создать городской электромобиль, который по цене бы мог конкурировать с автомобилями, омнащёнными двигателями внутреннего сгорания.