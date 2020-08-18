До конца года в Тольятти Самарской области планируют начать серийный выпуск отечественного электромобиля компании Zetta с одноимённым названием. Сейчас на производстве идёт опытно-промышленная сборка.
"Базовая версия в расчете бизнес-плана у нас 550 тысяч рублей на продажу. Эта версия при 10 кВт/час в экологическом режиме рассчитана на 180 км пробега без подзарядки. Китайские электромобили при этой же стоимости, причем уже с учетом субсидирования, пробегают до 100 км", — рассказал генеральный директор предприятия "Zetta" Денис Щуровский.
Цель проекта создать городской электромобиль, который по цене бы мог конкурировать с автомобилями, омнащёнными двигателями внутреннего сгорания.
"Электромобиль Zetta можно заряжать практически от любого источника энергии: от розетки 220-380 Вт или от трансформатора. У нас с компанией "Россети" подписана дорожная карта о расстановке зарядных станций после нашего запуска.
Сначала планируется создать их в Самарской области, потом этот опыт будет переноситься на другие города. Для Самары и Тольятти по 3-4 заправки в каждом городе может быть достаточными при правильной их расстановке", — сказал Щуровский.
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