Дефицит автомобилей практически всех брендов, включая отечественную Lada, зафиксировали российские автодилеры.

"В связи с перерывами в работе автопроизводств по всему миру из-за пандемии, естественно, наблюдаем практически по всем брендам определённый дефицит тех или иных моделей. Отечественному производителю — Lada — также не удалось этого избежать, хотя и в меньшей степени. Предполагаем, что до конца осени на рынке дефицит определённых моделей останется, а у некоторых брендов захватит и зиму. Это, опять же, рассматриваем в существующих экономических условиях", — сказал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.