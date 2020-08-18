Дефицит автомобилей практически всех брендов, включая отечественную Lada, зафиксировали российские автодилеры.
"В связи с перерывами в работе автопроизводств по всему миру из-за пандемии, естественно, наблюдаем практически по всем брендам определённый дефицит тех или иных моделей. Отечественному производителю — Lada — также не удалось этого избежать, хотя и в меньшей степени. Предполагаем, что до конца осени на рынке дефицит определённых моделей останется, а у некоторых брендов захватит и зиму. Это, опять же, рассматриваем в существующих экономических условиях", — сказал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.
Продажи новых автомобилей в стране за июль выросли на 6,8 процента по сравнению с июлем 2019 года. Это почти до 142 тысячи единиц. Об этом сообщали в Ассоциации европейского бизнеса.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.