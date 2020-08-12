Британия вступает в рецессию

Британия официально вступила в рецессию после коронавирусного кризиса, во время которого - с апреля по июнь - ее экономика сократилась на рекордные 20,4%.

Об этом сегодня сообщило государственное Управление национальной статистики.

Джонатан Атоу, заместитель главы Управления нацстатистики говорит, что рецессия, вызванная пандемией коронавируса, привела к самому большому падению квартального ВВП за всю историю.

"Экономика начала восстанавливаться в июне, когда вновь открылись магазины, заводы начали наращивать производство, а жилищное строительство продолжало восстанавливаться. Несмотря на это, ВВП в июне все еще остался на шестую часть ниже своего уровня в феврале, до того, как вирус нанес удар. В целом во втором квартале производительность труда упала больше всего в истории. Больше всего пострадало гостиничное хозяйство, производительность которого за последние месяцы упала на три четверти."

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