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Названы вакансии с зарплатой 300 тысяч рублей для рядового сотрудника

Экономика

Самые высокооплачиваемые вакансии июля — механики, морские капитаны, горняки и IT-специалисты. Предложения с зарплатами до 300 тысяч рублей появились на сайте "Работа в России". Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

"Список возглавили механики различных специализаций с зарплатой до 250-300 тысяч рублей. Механиков ждут как на постоянную работу, так и на работу вахтовым методом работодатели Приморья, Республики Саха (Якутия), Астраханской, Архангельской, Сахалинской, Новосибирской областей и др. В таких высококвалифицированных специалистах заинтересованы угледобывающие, рыбопромышленные, судовые компании", — рассказали в Роструде.

На втором месте — предложения для морских капитанов: им предлагают 200-250 тысяч рублей и ждут на Сахалине, Камчатке, в Приморье. До 200 тысяч рублей зарплаты обещают горным специалистам: инженерам, мастерам бурового оборудования и машинистам. На ежемесячную компенсацию в 170-200 тысяч рублей могут рассчитывать IT-специалисты в Москве, Подмосковье и Петербурге.

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