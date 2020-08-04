Завышающим цены крымским бизнесменам пригрозили лишением господдержки

Глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал лишать государственной поддержки предпринимателей, которые в разгар курортного сезона "заламывают" цены на продукты питания.

"Отработайте, чтобы была возможность у туристов и у крымчан оставлять на портале Республики Крым информацию, связанную с завышением цен на продукты", — поручил Аксёнов председателю Совета министров республики Юрию Гоцанюку.

Аксёнов подчеркнул, что крымские власти применят меры к таким бизнесменам. Вначале не окажут господдержку, а в дальнейшем найдут иные рычаги управления.

"В случае если будут зафиксированы такие вещи, связанные с кратным завышением стоимости на продовольствие, выяснять, кто производитель и поставщик, и в дальнейшем принимать меры вплоть до того, чтобы меры господдержки тем, кто этим занимается, не оказывать. И в дальнейшем найдём другие рычаги управления", — сказал он.

Сегодня Сергей Аксёнов на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что за июль в Крым приехали около 1,5 млн отдыхающих. Средняя загрузка объектов размещения в июле составила 80 процентов, а некоторых — 95 процентов.