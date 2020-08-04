Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Москве неделю не могут поймать беглого полутораметрового удава
Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта
Лукашенко попросил оппонентов "не путаться под ногами"
Невролог назвала основные причины лунатизма
Японский эколог обнаружил жука, умеющего сбегать из кишечника лягушки
"Полыхать будет до Дальнего Востока": Лукашенко угрожает России
Муцениеце развелась с Прилучным из-за двух любовниц
Белоруссия и Россия стягивают войска к общей границе
"Химки" объявили об увольнении Юрана

Завышающим цены крымским бизнесменам пригрозили лишением господдержки

Экономика

Глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал лишать государственной поддержки предпринимателей, которые в разгар курортного сезона "заламывают" цены на продукты питания.

"Отработайте, чтобы была возможность у туристов и у крымчан оставлять на портале Республики Крым информацию, связанную с завышением цен на продукты", — поручил Аксёнов председателю Совета министров республики Юрию Гоцанюку.

Аксёнов подчеркнул, что крымские власти применят меры к таким бизнесменам. Вначале не окажут господдержку, а в дальнейшем найдут иные рычаги управления.

"В случае если будут зафиксированы такие вещи, связанные с кратным завышением стоимости на продовольствие, выяснять, кто производитель и поставщик, и в дальнейшем принимать меры вплоть до того, чтобы меры господдержки тем, кто этим занимается, не оказывать. И в дальнейшем найдём другие рычаги управления", — сказал он.

Сегодня Сергей Аксёнов на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что за июль в Крым приехали около 1,5 млн отдыхающих. Средняя загрузка объектов размещения в июле составила 80 процентов, а некоторых — 95 процентов.

Последние материалы
Невролог назвала основные причины лунатизма
Завышающим цены крымским бизнесменам пригрозили лишением господдержки
Японский эколог обнаружил жука, умеющего сбегать из кишечника лягушки
"Полыхать будет до Дальнего Востока": Лукашенко угрожает России
Муцениеце развелась с Прилучным из-за двух любовниц
Белоруссия и Россия стягивают войска к общей границе
"Химки" объявили об увольнении Юрана
Лукашенко назвал рецепт борьбы с пандемией
Млекопитающие юрского периода питались останками динозавров
Муж Гагариной обрадовался шумихе в СМИ
Популярное
Общество
В России могут полностью отменить пенсии

В ближайшие годы в России могут полностью отменить институт выдачи пенсий.

В России могут полностью отменить пенсии
СРОЧНО: Лукашенко объявил экстренную мобилизацию
Новости Украины
СРОЧНО: Лукашенко объявил экстренную мобилизацию
Российский шоу-бизнес
Пресняков и Подольская станут родителями во второй раз
Мир. Новости мира
СМИ: Запад должен быть готов к "августовскому сюрпризу Путина"
Любовь Степушова Коронавирус: кому удалась репетиция биологической войны? Любовь Степушова Усам Оздемиров Конверсию обещают провести по-умному Усам Оздемиров Василий Амирджанов Новым гражданам России подарят текст Конституции Василий Амирджанов
Комментарии
Россия потребовала немедленно отпустить россиян, задержанных в Минске
Муж Гагариной обрадовался шумихе в СМИ
"Полыхать будет до Дальнего Востока": Лукашенко угрожает России
Лукашенко назвал рецепт борьбы с пандемией
Татьяна Монтян про Авакова, Шария и других "неадекватных" политиков
Татьяна Монтян про Авакова, Шария и других "неадекватных" политиков
Татьяна Монтян про Авакова, Шария и других "неадекватных" политиков
Дегтярёв призвал прекратить митинги в поддержку Фургала
Депутатов Госдумы будут проверять на наличие двойного гражданства
Владимир Зотов: белорусы понимают, что будет только хуже
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Шествие в поддержку Фургала в Хабаровске всё-таки состоялось
"Не хватало фактуры": что не сказали хабаровчанам при аресте Фургала
Светлана Разворотнева: для решения жилищной проблемы нужны новые инструменты
Светлана Разворотнева: для решения жилищной проблемы нужны новые инструменты
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Жена Энди Картрайта расчленила тело рэпера за одну ночь
Жена Энди Картрайта расчленила тело рэпера за одну ночь
Адвокат Ефремова рассказал, когда закончится суд над актёром
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ