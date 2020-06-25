В 1 июля бизнес может не рассчитывать на поддержку государства

Меры поддержки бизнеса, введенные российским правительством из-за коронавируса, будут отменены с 1 июля.

Об этом объявил Алексей Моисеев, замминистра финансов, выступая на конференции инвесторов "Ренессанс-Капитала".

По словам чиновника, средства, которые на них направляются, "значительно превышают предельный уровень расходов, установленный бюджетным правилом".

"Изначально говорилось о том, что открытие "шлюзов" на фискальной стороне — вынужденная мера, необходимая для поддержки экономики и людей, оказавшихся в непростой ситуации из-за коронавируса. Но мера эта временная. Большинство мер поддержки бизнеса будет отменено с 1 июля. Отмена, впрочем, будет постепенной. Окончательно к установленным бюджетным правилам мы планируем вернуться к 2022 году", -сказал Моисеев.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Напомним, что для поддержания экономики и борьбы с последствиями пандемии коронавируса правительством России был разработан антикризисный план, потребовавший значительного финансирования: это

и льготные кредиты,

и отсрочка уплаты налогов (кроме НДС),

и субсидии на выплату зарплат для малого и среднего бизнеса.

В представленном в начале июня Михаилом Мишустиным общенациональном плане по восстановлению российской экономики в 2020-2021 годах обозначена сумма, которая для этого потребуется - порядка 5 трлн рублей.

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