В 1 июля бизнес может не рассчитывать на поддержку государства

Меры поддержки бизнеса, введенные российским правительством из-за коронавируса, будут отменены с 1 июля.
Об этом объявил Алексей Моисеев, замминистра финансов, выступая на конференции инвесторов "Ренессанс-Капитала".
По словам чиновника, средства, которые на них направляются, "значительно превышают предельный уровень расходов, установленный бюджетным правилом".
"Изначально говорилось о том, что открытие "шлюзов" на фискальной стороне — вынужденная мера, необходимая для поддержки экономики и людей, оказавшихся в непростой ситуации из-за коронавируса. Но мера эта временная. Большинство мер поддержки бизнеса будет отменено с 1 июля. Отмена, впрочем, будет постепенной. Окончательно к установленным бюджетным правилам мы планируем вернуться к 2022 году", -сказал Моисеев.
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