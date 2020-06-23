Медики и социальные работники продолжат получать господдержку

На два месяца в России продлили стимулирующие выплаты медикам и социальным работникам. Речь идет о прямых федеральных выплатах.

Об этом заявил сегодня в ходе телеобращения к россиянам президент Владимир Путин.

"Вирус по-прежнему опасен. Тысячи людей каждый день сталкиваются с болезнью. Прошу вас быть осторожными и бдительными. Как минимум до того момента, когда начнем массовое производство вакцины. Опора нашего здравоохранения — люди. Благодарю всех, кто принял на себя основной удар эпидемии, кто борется каждый день, помогает коллегам в других регионах", — поблагодарил глава государства.

Он подчеркнул, что прямая обязанность государства — поддержать и обеспечить всем необходимым тех, кто борется с коронавирусом. В том числе и финансово. Уже несколько месяцев в России действуют стимулирующие выплаты, прямые федеральные выплаты, которые получают те медики, врачи, сотрудники станций скорой помощи, которые непосредственно работают с коронавирусными больными. По словам президента, в июне только прямые федеральные выплаты получили 350 тысяч медиков, в том числе 171 тысяча врачей.

Поддержка медиков

"Борьба с коронавирусом продолжается, как и напряженная работа в больницах, на станциях скорой помощи. Считаю правильным продлить эти выплаты на июль и август. Напомню, что стимулирующие выплаты и доплаты освобождаются от налогов и будут рассчитываться при расчете отпускных. Значит, специалисты получат повышенные отпускные, независимо от того, когда они уйдут в отпуск", — заявил Владимир Путин.

Помощь социальным работникам

Доплаты предусмотрены и для работников социальных учреждений, которые перешли на двухнедельные смены, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса среди коллег и своих подопечных. Установленные для них выплаты предусмотрены на срок с 15 апреля по 15 июля. По решению президента, их действие продлено на два месяца — до 15 сентября. Кроме того, их также будут учитывать при расчете отпускных.