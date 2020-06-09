Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Политолог: Платошкин кажется вполне безобидным
Археологи обнаружили предшественника Великой китайской стены
Из "Яндекс.Такси" уволили водителя, отказавшего темнокожему студенту
Психотерапевт: алкогольная зависимость страшнее компьютерной
Фанаты "Спартака" осудили Михаила Ефремова
"Смертный грех": Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым
Эксперт: повышать тарифы на ЖКХ сейчас нельзя
Плановый прием ветеранов войны возобновят в столичных госпиталях
С 1 июля Крым начнет принимать туристов из других регионов России

Путин поздравил Сбербанк с новым статусом

Экономика

Сбербанк признали лучшим мировым банком. С новым статусом руководство банка поздравил президент России.

По словам Германа Грефа, Сбербанк стал лучшим банком мира за последние пять лет с точки зрения создания акционерной стоимости.

"Герман Оскарович, я поздравляю Вас, всех сотрудников Сбербанка России с этим результатом. Это объективная оценка того, что вами сделано. Но самую главную оценку дают ваши клиенты внутри страны, за рубежом, те, кто обслуживается в ваших "дочках" зарубежных", — поздравил Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что сейчас перед ведущими финансовыми учреждениями стоит очень много задач, и Сбербанк со своими задачами успешно справляется.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Сбербанк планирует увеличить свою долю в Rambler Group и получить полный контроль над компанией. Сейчас у банка 46,5% акций, столько же у второго партнера Александра Мамута. Руководство Сбербанка предлагает снизить его долю до 40%.

Последние материалы
Путин поздравил Сбербанк с новым статусом
Полиция увезла Ефремова из дома на служебном авто
Диетолог Наталья Денисова: "Насекомые - пища будущего"
К дому Ефремова прибыла дополнительная бригада "скорой"
Лукашенко попросил оппонентов не собирать минский "майдан"
Коллеги погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова рассказали о его работе
Агата Муцениеце и Павел Прилучный разведутся 15 июня без посещения суда
МТС запустила услугу "Виртуальный номер"
Путин назвал ситуацию в Ростовской области "позитивной"
Супруга Ефремова оправдала пьяную езду мужа
Популярное
Криминал
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым

Родственники погибшего мужчины в результате ДТП с актёром Михаилом Ефремовым рассказали о нём.

Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Здоровье
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Новости Украины
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Российский шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов Усам Оздемиров В поисках "русских Илонов Масков" Усам Оздемиров Василий Амирджанов Экологи предложили монументальные формы протеста Василий Амирджанов
Комментарии
Экономист Михаил Делягин: план Мишустина ведёт к катастрофе
РАНХиГС: безработица и бедность грозит половине россиян
Домой к Ефремову приехала бригада психиатров
Как Россия может собрать новый СССР
Соловьев назвал Ефремова "пьяной тварью и убийцей"
В РПЦ приравняли инопланетян к демонам
Драка мужчины без маски и полицейских в Магнитогорске попала на видео
Зеленский в очередной раз назвал Бандеру "героем" Украины
В мире сменился лидер по смертности от коронавируса
Политолог Михеев: формулировки многих поправок должны быть жестче
Россия, Китай и терроризм названы главными угрозами для США
Социологи вновь предрекают России бунты
Люксембург раздаст 700 тысяч ваучеров на бесплатную ночь в отеле
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
СНВ-3: в США нашли "напряжение" между Россией и Китаем
42% омской молодежи подписаны на запрещенные сообщества
Реакция Ефремова на пьяное ДТП: "Это конец"
Северная Корея приостанавливает все коммуникации с Южной
Михаилу Ефремову стало плохо с сердцем. Ему вызвали "скорую"
К 10 июня в Геленджике откроют первые пляжи
Михаилу Ефремову стало плохо с сердцем. Ему вызвали "скорую"
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ