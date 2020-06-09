Путин поздравил Сбербанк с новым статусом

Сбербанк признали лучшим мировым банком. С новым статусом руководство банка поздравил президент России.

По словам Германа Грефа, Сбербанк стал лучшим банком мира за последние пять лет с точки зрения создания акционерной стоимости.

"Герман Оскарович, я поздравляю Вас, всех сотрудников Сбербанка России с этим результатом. Это объективная оценка того, что вами сделано. Но самую главную оценку дают ваши клиенты внутри страны, за рубежом, те, кто обслуживается в ваших "дочках" зарубежных", — поздравил Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что сейчас перед ведущими финансовыми учреждениями стоит очень много задач, и Сбербанк со своими задачами успешно справляется.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Сбербанк планирует увеличить свою долю в Rambler Group и получить полный контроль над компанией. Сейчас у банка 46,5% акций, столько же у второго партнера Александра Мамута. Руководство Сбербанка предлагает снизить его долю до 40%.