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Сбербанк планирует увеличить свою долю в Rambler Group

Экономика

Сбербанк хочет увеличить долю в Rambler Group, чтобы получить полный контроль над компанией.

Представители банка уже начали переговоры с Александром Мамутом, чтобы снизить его долю в компании с 46,5% до 40%. Сейчас обе стороны владеют по 46,5%, что делает их равноправными акционерами.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на три анонимных источника. По информации издания, перераспределение долей компании могло быть спровоцировано судебным разбирательством одной из структур Александра Мамута к компании Nginx.

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