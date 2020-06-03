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Эксперт объяснил возобновление газовых поставок через Польшу

Экономика

В конце мая "Газпром" остановил прокачку газа через польский участок газопровода "Ямал — Европа". Это произошло 26 мая. А 16 мая закончился контракт на транзит российского газа через Польшу.

С этого момента прокачка проходит только по результатам аукционов. Но основным их участником является "Газпром". Уже 1 июня российская компания возобновила прокачку по польскому газопроводу.

Ситуацию разъяснил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

"Было очевидно, что так произойдет. По украинскому маршруту "Газпром" по предоплате уже как бы должен качать заявленные объемы, по польскому маршруту можно было сократить, потому что таких обязательств жестких не было в связи с сокращением, с прекращением действия долгосрочного контракта. И польская сторона предложила выкупать мощности транзитной трубы "Ямал-Европа" на суточных контрактах. А теперь, как я понимаю, заключили уже какой-то долгосрочный договор и восстановили прокачку, так как были заранее выкупленные мощности на июнь", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что есть некоторые противоречия: польская сторона требует более высоких тарифов, "Газпром" в этом не заинтересован. Судя по всему, стороны смогли достичь договоренности.

газ труба польша газпром ямал-европа сергей правосудов
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