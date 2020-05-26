Шестнадцатого мая закончился контракт на транзит российского газа через территорию Польши. А 26 мая прокачка газа через польский участок газопровода "Ямал-Европа" полностью прекратилась. Предыдущие несколько дней транзит осуществлялся в минимальных объемах. Так что это, такое "наказание" для Польши?
По данным оператора Gascade, который принимает газ на территории Германии, прокачка через газопровод "Ямал-Европа" с 9 миллионов киловатт-часов в воскресенье упала до 461,5 тысячи киловатт-часов в понедельник и к 8.00 вторника полностью прекратилась.
После окончания действия контракта, прокачка газа проходит только по результатам аукционов. По итогам таких аукционов на мощности польского участка газопровода на 24, 25 и 26 мая было забронировано по 4 миллиона киловатт-часов из доступных 38,3 миллиона.
При этом, собственно, "Газпром" является основным участником таких аукционов. Что, собственно, неудивительно — кто же еще будет поставлять газ с сибирских месторождений в Европу?
Но нынешние падение транзита практически до нуля не следует рассматривать как некое давление российской компании на польские власти.
Несмотря на все претензии Варшавы к России вообще и к "Газпрому" в частности, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.
Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше двух тысяч километров от Торжка до Франкфурта-на-Одере рассчитан на поставки 33 млрд куб. м газа в год. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz.
Вероятнее всего, дело в избытке предложения. РИА "Новости" цитирует старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, по словам которого "переход Польши к бронированию мощностей через аукционы, а также заключение пятилетнего контракта с Украиной на условиях "качай или плати" делает маршрут через Беларусь и Польшу для "Газпрома" балансирующим, то есть потенциально наиболее волатильным по объемам".
При этом, подчеркивает эксперт, длительного прекращения транзита через польский участок не будет, поскольку "Газпрому" необходимо сохранить все маршруты, учитывая возможность роста спроса в будущем. Так что минимальные объемы газа через Польшу все равно будут прокачивать.
По этой причине не стоит делать никаких выводов относительно прекращения (или хотя бы приостановки) транзита газа через Польшу. Это технический момент. И на ближайшее будущее никаких изменений, скорее всего, не произойдет.
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