Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие. Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Неверов, разработали соответствующий законопроект. В настоящее время она находится на рассмотрении в Госдуме.
Согласно законопроекту, гражданам и бизнесу будут предоставлены рассрочки по платежам. Пенсионеры смогут получить новую льготу, если у них нет дополнительных источников дохода. Размер пенсии не должен превышать 24 260 рублей (т.е. двух МРОТ).
Депутаты предложили предоставить рассрочку по долгам за кредиты до 1 миллиона рублей, на срок до двух лет. Представители предприятия малого и среднего бизнеса смогут получить единоразовую рассрочку (срок погашения - не более 1 года) по платежам, без обращений в суд. Согласно тексту документа, общая задолженность не должна превышать 15 млн. рублей.
Ранее зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова рассказала, в каких случаях могут быть снижены пенсионные выплаты. По ее словам, понизить пенсию могут только в одном случае — если при ее расчете была допущена ошибка, а позже эту ошибку обнаружили.
В Госдуме приняли закон, согласно которому компании малого и среднего бизнеса из числа пострадавших от коронавируса имеют право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не компенсировать убытки в виде упущенной выгоды.
Если владелец помещения не соглашается снизить плату за аренду, то представители малого и среднего бизнеса могут разорвать договор без каких-либо штрафов.
Законопроект был внесен в Госдуму 7 мая для поддержки экономики в период пандемии. Но изначально, согласно тексту законопроекта, добросовестные арендодатели имели право разрывать договоры с владельцами помещений только в том случае, если их доходы упали более чем на 50% с момента введения ограничений.
В настоящее время около 42,8% компаний малого и среднего бизнеса испытывают трудности с оплатой аренды. Многие предприятия оценивают свои шансы выйти из кризиса в 50% и ниже.
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МРОТ может складываться из базовой ставки и премии (компенсационных, стимулирующих и социальных выплат). Но работодатель может не выплачивать премию, и тогда зарплата сотрудника будет меньше уровня МРОТ.
В 70% российских регионов оклад учителей ниже МРОТ, большая часть их зарплаты составляет именно премиальная часть.
В комиссии планируют сделать так, что именно оклад будет доведен до уровня МРОТ.
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