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Источник Правда.Ру

Россиянам с пенсией менее 24 тысяч рублей предоставят новую льготу

Экономика » Финансы » Деньги

Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие. Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Неверов, разработали соответствующий законопроект. В настоящее время она находится на рассмотрении в Госдуме.

Согласно законопроекту, гражданам и бизнесу будут предоставлены рассрочки по платежам. Пенсионеры смогут получить новую льготу, если у них нет дополнительных источников дохода. Размер пенсии не должен превышать 24 260 рублей (т.е. двух МРОТ).

Депутаты предложили предоставить рассрочку по долгам за кредиты до 1 миллиона рублей, на срок до двух лет. Представители предприятия малого и среднего бизнеса смогут получить единоразовую рассрочку (срок погашения - не более 1 года) по платежам, без обращений в суд. Согласно тексту документа, общая задолженность не должна превышать 15 млн. рублей.

Ранее зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова рассказала, в каких случаях могут быть снижены пенсионные выплаты. По ее словам, понизить пенсию могут только в одном случае — если при ее расчете была допущена ошибка, а позже эту ошибку обнаружили.

льгота пенсии пенсионеры

В Госдуме приняли закон о расторжении договоров аренды без штрафов

Экономика » Финансы » Деньги

В Госдуме приняли закон, согласно которому компании малого и среднего бизнеса из числа пострадавших от коронавируса имеют право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не компенсировать убытки в виде упущенной выгоды.

Если владелец помещения не соглашается снизить плату за аренду, то представители малого и среднего бизнеса могут разорвать договор без каких-либо штрафов.

Законопроект был внесен в Госдуму 7 мая для поддержки экономики в период пандемии. Но изначально, согласно тексту законопроекта, добросовестные арендодатели имели право разрывать договоры с владельцами помещений только в том случае, если их доходы упали более чем на 50% с момента введения ограничений.

В настоящее время около 42,8% компаний малого и среднего бизнеса испытывают трудности с оплатой аренды. Многие предприятия оценивают свои шансы выйти из кризиса в 50% и ниже.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как коронавирус скажется на экономике России.

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Россиян избавят от зарплат ниже уровня МРОТ

Экономика » Финансы » Деньги

Министерство труда РФ, профсоюзы и работодатели решили обсудить изменения в Трудовом кодексе, благодаря которым россиян можно будет избавить от зарплат ниже минимального размера оплаты труда, который на данный момент на федеральном уровне составляет 12 130 рублей.

МРОТ может складываться из базовой ставки и премии (компенсационных, стимулирующих и социальных выплат). Но работодатель может не выплачивать премию, и тогда зарплата сотрудника будет меньше уровня МРОТ.

В 70% российских регионов оклад учителей ниже МРОТ, большая часть их зарплаты составляет именно премиальная часть.

Как будет решаться проблема?

В комиссии планируют сделать так, что именно оклад будет доведен до уровня МРОТ.

По мнению экспертов, это не приведет к росту доходов тех, у кого зарплата выше МРОТ, так как работодатель может уменьшить размер премии на сравнимую сумму. Но тем работодателям, которые платят сотрудникам зарплату ниже МРОТ, лазейку закроют.

мрот зарплата

Эксперт высказался о непрофессионализме ФАС

Общество

В России тарифы на ЖКХ повышают каждые полгода. Кроме того, ФАС заявляла о том, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ минимум в два раза, и призывала разобраться с этим вопросом. О том, так ли это на самом деле, рассказал член комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Артем Кирьянов.

артем кирьянов рост тарифов жкх повышение тарифов жкх

Россияне стали тратить меньше денег

Экономика » Финансы » Деньги

Покупательский спрос в России упал на треть. Россияне стали меньше тратить и больше экономить.

Данные за апрель привел заместитель председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

расходы банк втб анатолий печатников

Лепс отреагировал на слова Пригожина о бедственном положении артистов

Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс с иронией воспринял жалобы продюсера Иосифа Пригожина по поводу бедственного положения артистов в условиях пандемии COVID-19.

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