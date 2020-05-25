Россиянам с пенсией менее 24 тысяч рублей предоставят новую льготу

Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие. Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Неверов, разработали соответствующий законопроект. В настоящее время она находится на рассмотрении в Госдуме.

Согласно законопроекту, гражданам и бизнесу будут предоставлены рассрочки по платежам. Пенсионеры смогут получить новую льготу, если у них нет дополнительных источников дохода. Размер пенсии не должен превышать 24 260 рублей (т.е. двух МРОТ).

Депутаты предложили предоставить рассрочку по долгам за кредиты до 1 миллиона рублей, на срок до двух лет. Представители предприятия малого и среднего бизнеса смогут получить единоразовую рассрочку (срок погашения - не более 1 года) по платежам, без обращений в суд. Согласно тексту документа, общая задолженность не должна превышать 15 млн. рублей.

Ранее зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова рассказала, в каких случаях могут быть снижены пенсионные выплаты. По ее словам, понизить пенсию могут только в одном случае — если при ее расчете была допущена ошибка, а позже эту ошибку обнаружили.