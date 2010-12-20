Стало известно, кому могут понизить пенсию

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова рассказала, в каких случаях могут быть снижены пенсионные выплаты. По ее словам, понизить пенсию могут только в одном случае - если при ее расчете была допущена ошибка, а позже эту ошибку обнаружили.

В то же время для повышения пенсии существует множество критериев. Это и возрастной порог в 80 лет, социальные надбавки, региональные надбавки и индексации.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что депутатам не понравилась формулировка "пенсия по старости".

Министерство здравоохранения России не поддерживает инициативу законодательного собрания Санкт-Петербурга о переименовании термина "пенсия по старости".

Как пишет Газета GZT.ru, депутатам не нравится, что пенсионеры, выходя на пенсию еще молодыми - в 45 лет, получают трудовую пенсию по старости и хотят переименовать ее в "трудовую пенсию по возрасту". Чиновники уверены, что в действующем законодательстве некорректно использовать термин "пенсия по старости" - для многих граждан это является оскорбительным и унижающим их достоинство.

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"Казалось бы, расхожий канцелярский оборот обижает и травмирует пожилых людей, особенно дам. Употребление в законах и других официальных государственных документах словосочетания "пенсия по старости" вызывает у пожилых людей чувство некой неполноценности, государство их таким образом обижает. Мы надеемся, что федеральные коллеги согласятся с нами и поддержат нашу инициативу", - прокомментировал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов. Новый законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму, пишет NewsInfo.

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"Пенсия по старости", как отмечает Газета.Ru, это признанный термин во всем мире. Он фигурирует в международных документах и не относится к возрасту, поскольку выход на пенсию связан с утратой трудоспособности, заявили в Минздраве.

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Как писала "Правда.Ру" ранее, президент России Дмитрий Медведев утвердил поправки в закон, согласно которым предельный возраст пребывания чиновников на госслужбе сокращен с 65 до 60 лет. В поправках также прописано, что гражданскому служащему, достигшему 60-летнего возраста, срок службы с его согласия может быть продлен. Для этого трудовой договор перезаключается на определенный срок - от одного года до пяти лет.